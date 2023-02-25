Кьеллини отреагировал на произошедшее с «Ювентусом»

Бывший защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о ситуации со снятием очков со «старой синьоры». Напомним, что итальянский гранд лишился 15 очков из-за финансовых махинаций.

«Мне было больно, когда узнал об этом. Грустно смотреть на то, что сейчас происходит с клубом. Тяжело всем, кто любит «Ювентус». Болельщикам нужно набраться терпения, ведь команда продолжает сражаться. Надеюсь, все закончится наилучшим образом», - приводит слова Кьеллини The Athletic.

После 23 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 32 балла и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.