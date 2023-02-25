В «Наполи» допустили продажу Кварацхелии и Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не исключил возможную продажу нападающих команды Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.

«Временами бывают предложения, от которых невозможно отказаться. Так что никогда не знаешь наверняка», — цитирует де Лаурентиса TNT Mexico.

При этом президент отметил, что если он захочет, то сможет удержать лидеров «Наполи» в команде.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за неаполитанцев 25 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. На счету 24-летнего Осимхена 20 мячей и четыре ассиста в 24 встречах. Ранее сообщалось, что в услугах грузина заинтересован «Манчестер Сити», а интерес к нигерийцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».