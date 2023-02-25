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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» допустили продажу Кварацхелии и Осимхена

25 Февраля 2023 • 09:54 Комментировать (1)
Эмполи
...
Наполи
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Через 9 ч. 47 мин.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не исключил возможную продажу нападающих команды Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.

«Временами бывают предложения, от которых невозможно отказаться. Так что никогда не знаешь наверняка», — цитирует де Лаурентиса TNT Mexico.

При этом президент отметил, что если он захочет, то сможет удержать лидеров «Наполи» в команде.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за неаполитанцев 25 матчей, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. На счету 24-летнего Осимхена 20 мячей и четыре ассиста в 24 встречах. Ранее сообщалось, что в услугах грузина заинтересован «Манчестер Сити», а интерес к нигерийцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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ЭМПОЛИ НАПОЛИ
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Комментарии (1)
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InterSan
25 Февраля 2023 в 10:08
Если получится продать их за 250 млн. то можно новую команду построить с заделом на лет 5-7.
А продавать все равно придется - оба будут требовать высокие зарплаты, как в Англии, а у Наполи больших спонсоров на такие расходы нет.
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