В Италии нахваливают оборону «Интера»

Помимо лучшего нападения в лице неудержимой атаки «Наполи», есть еще и лучшая защита - и в Италии сейчас нахваливают новый «катеначчо» от «Интера», который, как подчеркивает издание La Gazzetta Dello Sport, сыграл уже двенадцать матчей в 2023 году - и в семи из них вообще не пропустил, в том числе и от вышеупомянутого хваленого «Наполи».

- Цифры ясно показывают - в обороне у команды все работает. «Интер» сыграл 12 матчей и в семи из них не пропустил, это лучший результат в Италии. Онана делает свою работу - до того, как он стал основным вратарем в чемпионате, «Интер» пропустил 13 мячей в восьми матчах, сейчас у команды 27 пропущенных - очевидно, что средний показатель упал, - считает источник.