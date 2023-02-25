Стало известно, нужен ли Миранчук «Ювентусу»

Фредерико Керубини, который работает спортивным координатором туринского «Ювентуса», высказался о потенциальном трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука.
«На данный момент Миранчук не является нашей целью», - передает слова функционера издание «Спорт-экспресс».
Миранчук в настоящий момент выступает на правах аренды за «Торино». 27-летний российский полузащитник принял участие в 18 поединках за туринскую команду, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Полноценный контракт футболиста принадлежит другому представителю чемпионата Италии - «Аталанте».
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