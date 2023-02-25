Жиру не отрицает - поражение в финале Суперкубка Италии было болезненным

Январь очень неудачно сложился для «Милана», по сути, команда потеряла три из четырех возможностей выиграть трофей - резко отстала от «Наполи» в чемпионате, покинула Кубок Италии, а также проиграла «Интеру» Суперкубок Италии, это случилось 18 января. Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру не отрицает - проиграть Суперкубок было больно.

- Суперкубок - это было очень больно. За месяц до него я проиграл финал чемпионата мира. И тут, получилось, проиграл еще один финал. Это было действительно больно, - цитирует слова Оливье Жиру итальянское новостное агентство ITASportPress.