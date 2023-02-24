Ди Мария останется в «Ювентусе», если клуб попадёт в Лигу чемпионов

Будущее вингера Анхеля ди Марии в «Ювентусе» зависит от попадания клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Контракт аргентинца истекает в июне, и сам 35-летний футболист недавно признавался, что хочет продолжить выступления в Европе, но пока не знает, останется ли в «Ювентусе» на следующий сезон. По информации журналиста Паоло Нонмолло, будущее ди Марии напрямую зависит от успехов команды Массимилиано Аллегри в текущей кампании: ветеран продлит своё соглашение на год, если туринцы смогут завоевать путёвку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

После 23-х туров Серии А «Ювентус» отстаёт от верхней четвёрки на 12 очков, однако может получить заветное место в Лиге чемпионов, если выиграет Лигу Европы.