Кьеллини – о 15-очковом штрафе «Ювентуса»: «Очень неприятно»

Бывший игрок «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мыслями относительно текущего положения дел в клубе.

Защитник перебрался в «Лос-Анджелес» прошлым летом после долгих лет выступлений за «бьянконери».

«Очень грустно и неприятно, что такое произошло с «Ювентусом», – рассказывает Кьеллини. – Было очень больно, когда я об этом узнал. Болельщики должны набраться терпения и продолжать поддерживать команду. Надеюсь, всё закончится удачно», – заявил в интервью The Athletic ветеран.

Напомним, что «Ювентус» лишился 15 очков за финансовые нарушения. На данный момент команда Массимилиано Аллегри занимает седьмую строчку в турнирной таблице.