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Чемпионат Италии. Серия А

Дзола занялся административной работой и надеется поднять престиж итальянской Серии С

24 Февраля 2023 • 08:30 Комментировать

Бывший футболист «Наполи» и «Челси», известный полузащитник Джанфранко Дзола, нынче занимается административной работой - он стал вице-президентом руководящего органа Серии С, третьего по силе дивизиона итальянского футбола. Дзола с жаром принялся за дело и надеется поднять турнир так, как вырос в последнее время «Милан» - во всяком случае, подобное сравнение провел он сам.

- «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал» - все лучшие клубы Европы делают ставку и побеждают благодаря доморощенным игрокам. Я вижу в этом пример для роста категории, Серии. Мы тоже можем сделать это своими силами. У меня много идей, - цитирует слова Дзолы итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джанфранко Дзола
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