Галлиани ушёл от ответа на вопрос, можно ли нынешний «Наполи» сравнивать с «Миланом» периода расцвета

В лучшие свои времена, под руководством Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, «Милан» не знал себе равных в Европе - с 1989 по 1995 год команда сыграла в пяти финалах Кубка чемпионов либо Лиги чемпионов, выиграв три из них (или четыре, если вспоминать скандальный 1993 год).

Сейчас столь же задорно играет «Наполи» - на европейской арене команда, конечно, еще не пополнила свой музей трофеями, но в Италии она заручилась таким отрывом, что трудно представить поражение в Серии А. Галлиани спросили, можно ли сравнивать тот «Милан» с нынешним «Наполи». Он отговорился достаточно двусмысленной фразой:

- Лучше ничего не отвечать на такой вопрос, - ответил Галлиани, слова которого цитирует pianetamilan.it.