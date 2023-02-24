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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку не горит желанием возвращаться в «Челси»

24 Февраля 2023 • 06:50 Комментировать

Выступающий за «Интер» на правах аренды Ромелу Лукаку горит желанием снова обрести себя в комфортной обстановке и совсем не жаждет вернуться в «Челси», который владеет правами на него. Об этом сообщает издание 90min. В минувшую среду Лукаку забил победный гол в ворота «Порту», благодаря чему «Интер» добыл преимущество перед ответным матчем.

Перспективы миланского клуба выглядят достаточно интересны, а вот «Челси», наоборот, переживает серьезнейший кризис - возможно, худший за последние двадцать лет. Сейчас команда идет лишь на десятом месте в турнирной таблице английского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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