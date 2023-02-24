Платт верит, что «Сампдория» сможет спастись

Бывший чемпион итальянский Серии А, ставшая таковым в лучшие годы чемпионата, генуэзская «Сампдория», ныне переживает плачевные времена. Команда барахтается в арьергарде турнирной таблицы, но бывший футболист клуба Дэвид Платт, выступавший в «Сампдории» в первой половине 90-х годов, вместе с Руудом Гуллитом, верит в то, что клуб сможет спастись.

- Я даже думать не хочу о том, что «Сампдория» может оказаться в Серии Б. А если и вылетит, то должна обязательно вернуться через год-два. Такое уже бывало, - цитирует слова Дэвида Платта итальянское новостное агентство ITASportPress.