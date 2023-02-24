Златан Ибрагимович обожает эпатаж, и он с удовольствием пользуется своей известностью, а его, в свою очередь, любят спонсоры и партнеры клуба - именно поэтому Златан, фактически, стал лицом «Милана». Его приглашают на любые представительские мероприятия - такие, как 20 лет Fondazione Milan, организации, целью которой является помощь и продвижение ценностей клуба среди молодежи.

Прибыв на мероприятие, Златан сразу же вошел в роль - «ребята, включайте блицы, зум и берите планы крупнее», после чего, не иначе как проведя параллель с Прометеем, пошутил «парни, света нужно больше, ведь прибыл Я».