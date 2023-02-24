Дзофф: «Футбол болен, когда болен рынок»

Бывший итальянский вратарь Дино Дзофф, установивший в свое время немало рекордов итальянского футбола и ставший в составе «скуадры адзурры» чемпионом мира в 1982 году, поведал о том, как, по его мнению, с годами изменился футбол. По его словам, сейчас решающим фактором стали деньги, чего не было в прошлом.

- Футбол изменился, изменились поколения. Сейчас все вынуждены считаться с медийной составляющей. Я не могу сказать, что болен футбол, или что он болен из-за денег. Нет. Болен рынок, а вместе с ним, увы, заражается и футбол, - цитирует слова бывшего итальянского голкипера juvenews.eu.