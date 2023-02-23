​«Наполи» начал планировать празднование чемпионства

«Наполи» уверенно лидирует в чемпионате Италии. Своего ближайшего преследователя в лице «Интера» команда Лучано Спаллетти опережает на 15 очков. И хотя впереди ещё пятнадцать туров, в Неаполе уже начали планировать празднование чемпионства. Во всяком случае, об этом рассказывает La Repubblica.

По данным источника, отпраздновать скудетто в Неаполе хотят 4 июня на площади Пьяцца-дель-Плебишито. Впрочем, есть и другая идея – организовать мероприятия в отельных кварталах города, чтобы избежать скопления людей в центре.

Стоит сказать, что «Наполи» может стать чемпионом Италии впервые с 1990 года.