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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» начал планировать празднование чемпионства

23 Февраля 2023 • 19:58 Комментировать (2)

«Наполи» уверенно лидирует в чемпионате Италии. Своего ближайшего преследователя в лице «Интера» команда Лучано Спаллетти опережает на 15 очков. И хотя впереди ещё пятнадцать туров, в Неаполе уже начали планировать празднование чемпионства. Во всяком случае, об этом рассказывает La Repubblica.

По данным источника, отпраздновать скудетто в Неаполе хотят 4 июня на площади Пьяцца-дель-Плебишито. Впрочем, есть и другая идея – организовать мероприятия в отельных кварталах города, чтобы избежать скопления людей в центре.

Стоит сказать, что «Наполи» может стать чемпионом Италии впервые с 1990 года.

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Наполи
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Комментарии (1)
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InterSan
23 Февраля 2023 в 20:19
Очень опрометчиво. Понятно, что лучше в футбол в Италии не играет. Но...........не говори Гоп, пока не перепрыгнешь.
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