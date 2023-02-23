​Икарди интересен двум грандам Серии А

В следующем сезоне нападающий Мауро Икарди может вернуться в итальянский футбол. Как сообщает Fichajes, 30-летний футболист интересен двум грандам Серии А – «Милану» и «Роме».

Отмечается, что вариант с «Миланом» может оказаться для Мауро Икарди более предпочтительным, ведь у него есть дом в этом городе. Как известно, ранее Икарди выступал за миланский «Интера».

В настоящий момент Мауро Икарди играет за турецкий «Галатасарай» в аренде. При этом права на аргентинского форварда принадлежат «ПСЖ».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мауро Икарди в 17,5 миллиона евро.