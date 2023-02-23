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Чемпионат Италии. Серия А

​Икарди интересен двум грандам Серии А

23 Февраля 2023 • 18:48 Комментировать

В следующем сезоне нападающий Мауро Икарди может вернуться в итальянский футбол. Как сообщает Fichajes, 30-летний футболист интересен двум грандам Серии А – «Милану» и «Роме».

Отмечается, что вариант с «Миланом» может оказаться для Мауро Икарди более предпочтительным, ведь у него есть дом в этом городе. Как известно, ранее Икарди выступал за миланский «Интера».

В настоящий момент Мауро Икарди играет за турецкий «Галатасарай» в аренде. При этом права на аргентинского форварда принадлежат «ПСЖ».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мауро Икарди в 17,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Милан ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023
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