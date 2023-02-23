В летнее трансферное окно «Реал» планирует укрепить оборонительную линию команды. Мадридцы хотят подписать защитника, ведь Начо может покинуть клуб в связи с истечением контракта, а Давид Алабу беспокоят проблемы со здоровьем. Как сообщает Calciomercatoweb, в сфере интересов «Реала» находится защитник «Интера» Алессандро Бастони.

23-летний Алессандро Бастони оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 55 миллионов евро. За «Интер» Бастони провёл 144 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт три гола и тринадцать результативных передач на партнёров.