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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» нацелился на защитника «Интера» слухи

23 Февраля 2023 • 17:43 Комментировать

В летнее трансферное окно «Реал» планирует укрепить оборонительную линию команды. Мадридцы хотят подписать защитника, ведь Начо может покинуть клуб в связи с истечением контракта, а Давид Алабу беспокоят проблемы со здоровьем. Как сообщает Calciomercatoweb, в сфере интересов «Реала» находится защитник «Интера» Алессандро Бастони.

23-летний Алессандро Бастони оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 55 миллионов евро. За «Интер» Бастони провёл 144 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт три гола и тринадцать результативных передач на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Алессандро Бастони трансферы футбола - лето 2023
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