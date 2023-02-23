Румменигге шокирован произошедшим с туринским «Ювентусом»

Бывший футболист миланского «Интера» Карл-Хайнц Румменигге шокирован тем, что произошло туринским «Ювентусом» - подразумевает он, конечно же, не ничью со скромным «Нантом» в матче Лиги Европы, а штраф в пятнадцать очков в итальянском чемпионате, полученный по достаточно сомнительной причине.

- Читая про то, что произошло с «Ювентусом», я был шокирован, никогда не сталкивался с чем-то подобным в своей жизни. «Ювентус» - важнейший клуб Италии, весь этот скандал - это автогол в ворота итальянского футбола. Но я надеюсь, что он сможет возродиться, нужно время, - заявил Румменигге Corriere dello Sport.