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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист «Ювентуса»: «Леау» может выиграть «Золотой мяч»

23 Февраля 2023 • 06:55 Комментировать

Бывший португальский футболист Жорже Андраде, выступавший, в том числе, за туринский «Ювентус» в период с 2004 по 2006 год, высоко ценит своего соотечественника Рафаэла Леау, также выступающего в итальянском чемпионате, но за «Милан». Андраде считает, что Леау в будущем может стать обладателем «Золотого мяча» - самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.

- Я знаю его с тех пор, когда он был еще ребенком. Он спокойный человек, но с мячом превращается во льва. Если все будет идти хорошо, то Леау может выиграть «Золотой мяч». Он достаточно силен для этого, - цитирует слова Андраде TMW. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау Жорже Андраде
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