Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Де Дзерби станет тренером «Милана» вместо Пиоли?

23 Февраля 2023 • 04:36 Комментировать

В последнее время все чаще появляются слухи о том, что Стефано Пиоли потихоньку исчерпывает себя в «Милане» и с ним могут расторгнуть контракт, хотя еще недавно «Милан» собирался, наоборот, продлить его.

Как уточняет издание The Telegraph, перспектива эта вполне реальна, а если Пиоли покинет «Милан», то его место займет нынешний наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби, который в прошлом успел потренировать донецкий «Шахтер».

Следует заметить, что на услуги де Дзерби есть достаточно высокий спрос, его в качестве возможного наставника рассматривает и лондонский «Тоттенхэм».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Роберто де Дзерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
04:36 · Италия. Серия А
Де Дзерби станет тренером «Милана» вместо Пиоли?
04:23 · Италия. Серия А
«Интер» впервые за 13 лет выиграл три домашних матча в ЛЧ кряду
01:03 · Италия. Серия А
Ванда Нара рассказала, как покорила сердце Икарди
00:34 · Англия. Премьер-лига
Осимхену интересен вариант с переходом в «МЮ» слухи
00:14 · Англия. Премьер-лига
Романо рассказал о возможном переходе полузащитника «Наполи» в «Ливерпуль»
22 Февраля
21:11 · Италия. Серия А
«Реал» планирует усилиться нападающим из Серии А
18:03 · Италия. Серия А
Каррагер: В следующем сезоне Кварацхелия может оказаться в «Реале»
18:01 · Италия. Серия А
Трабукки не верит в назначение российских тренеров в клубы Серии А
17:25 · Италия. Серия А
Мейра: «Спалетти — фантастический тренер, он не упустит чемпионство»
15:59 · Италия. Серия А
​Дибалу могут дисквалифицировать как минимум на месяц
15:45 · Италия. Серия А
​Осимхен намекнул на возможный уход из «Наполи»
14:44 · Италия. Серия А
​Аллегри решил уйти из «Ювентуса» 1 слухи
13:18 · Италия. Серия А
Итальянский журналист — про Миранчука: «Если ты действительно хороший игрок, то не отправляешься в «Торино»
11:48 · Италия. Серия А
Хвича рассказал, как относится к сравнениям с Марадоной
11:17 · Германия. Бундеслига
«Наполи» интересен нападающий сборной Франции
Все новости
Рекомендуем