Де Дзерби станет тренером «Милана» вместо Пиоли?

В последнее время все чаще появляются слухи о том, что Стефано Пиоли потихоньку исчерпывает себя в «Милане» и с ним могут расторгнуть контракт, хотя еще недавно «Милан» собирался, наоборот, продлить его.

Как уточняет издание The Telegraph, перспектива эта вполне реальна, а если Пиоли покинет «Милан», то его место займет нынешний наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби, который в прошлом успел потренировать донецкий «Шахтер».

Следует заметить, что на услуги де Дзерби есть достаточно высокий спрос, его в качестве возможного наставника рассматривает и лондонский «Тоттенхэм».