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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» впервые за 13 лет выиграл три домашних матча в ЛЧ кряду

23 Февраля 2023 • 04:23 Комментировать

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве.

Как оказалось, «Интер» выиграл три домашних матча в Лиге чемпионов кряду впервые за последние тринадцать лет. Первые две победы были одержаны в группе - сперва над «Барселоной», затем над «Викторией Пльзень», сейчас подоспела и третья победа.

В последний раз с «Интером» это случилось в сезоне 2009/2010, и, любопытно, что по итогам того сезона «Интер» выиграл самый престижный трофей европейского футбола.    

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту
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