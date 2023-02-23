«Интер» впервые за 13 лет выиграл три домашних матча в ЛЧ кряду

Миланский «Интер» удачно начал свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче итальянская команда дожала гостей из «Порту», незадолго до конца игры оставшихся в меньшинстве.

Как оказалось, «Интер» выиграл три домашних матча в Лиге чемпионов кряду впервые за последние тринадцать лет. Первые две победы были одержаны в группе - сперва над «Барселоной», затем над «Викторией Пльзень», сейчас подоспела и третья победа.

В последний раз с «Интером» это случилось в сезоне 2009/2010, и, любопытно, что по итогам того сезона «Интер» выиграл самый престижный трофей европейского футбола.