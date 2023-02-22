Трабукки не верит в назначение российских тренеров в клубы Серии А

Известный итальянский агент Марко Трабукки высказался о перспективах назначения российского тренера в клуб Серии А.

«Нет такой традиции в Италии – взять тренера из Восточной Европы, кроме, наверное, балканцев, которые исторически всегда работали в Италии. Эту традицию будет сложно сломать. В Италии хватает своих хороших тренеров. Если искать иностранцев, то из футбольных стран», – приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

По его мнению, у российских наставников мало перспектив по переезду в Италию из-за сильной местной школы тренеров, отметив, что клубы Серии А предпочтут молодых специалистов из низших дивизионов.