Мейра: «Спалетти — фантастический тренер, он не упустит чемпионство»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о работе Лучано Спаллетти в «Наполи».

«Я думаю, что он уже это практически сделал. Он не упустит чемпионство. Спалетти — фантастический тренер. Он доказал это ещё в «Зените», выиграв множество трофеев», — приводит слова экс-защитника португальской сборной Metaratings. По мнению Мейры, у «партенопейцев» хорошие шансы стать чемпионами Италии, отметив и перформанс в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Наполи» в нынешнем розыгрыше Серии А уверенно лидирует после 23 туров, опережая ближайшего преследователя на 15 очков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Спаллетти со счётом 2:0 обыграла «Айнтрахт» из Франкфурта.