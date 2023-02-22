​Дибалу могут дисквалифицировать как минимум на месяц

В Италии компетентные органы продолжают расследование в отношении «Ювентуса». В 2020 году на начальных этапах пандемии туринский клуб мог платить игрокам зарплату в обход финансовой ведомости, что запрещено одной из статей кодекса о спортивной справедливости.

Как сообщает La Repubblica, на этой неделе Пауло Дибала второй раз пообщался со следователями. Если аргентинца признают виновным в получении тайных выплат от «Ювентуса», то его могут дисквалифицировать как минимум на месяц.

Пауло Дибала покинул «Ювентус»» в прошлом году. В настоящий момент аргентинский нападающий выступает за «Рому».