Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Дибалу могут дисквалифицировать как минимум на месяц

22 Февраля 2023 • 15:59 Комментировать

В Италии компетентные органы продолжают расследование в отношении «Ювентуса». В 2020 году на начальных этапах пандемии туринский клуб мог платить игрокам зарплату в обход финансовой ведомости, что запрещено одной из статей кодекса о спортивной справедливости.

Как сообщает La Repubblica, на этой неделе Пауло Дибала второй раз пообщался со следователями. Если аргентинца признают виновным в получении тайных выплат от «Ювентуса», то его могут дисквалифицировать как минимум на месяц.

Пауло Дибала покинул «Ювентус»» в прошлом году. В настоящий момент аргентинский нападающий выступает за «Рому».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
15:59 · Италия. Серия А
​Дибалу могут дисквалифицировать как минимум на месяц
15:45 · Италия. Серия А
​Осимхен намекнул на возможный уход из «Наполи»
14:44 · Италия. Серия А
​Аллегри решил уйти из «Ювентуса» 1 слухи
13:18 · Италия. Серия А
Итальянский журналист — про Миранчука: «Если ты действительно хороший игрок, то не отправляешься в «Торино»
11:48 · Италия. Серия А
Хвича рассказал, как относится к сравнениям с Марадоной
11:17 · Германия. Бундеслига
«Наполи» интересен нападающий сборной Франции
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и «Манчестер Сити» нацелились на итальянского защитника
09:19 · Россия. Премьер-лига
В «Монце» не исключили возможное приглашение россиян
07:53 · Италия. Серия А
Раванелли: «У Осимхена есть слабое место - лишь одно»
06:24 · Италия. Серия А
Орландо: «Де Кетеларе выглядит робким»
05:46 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне намекнул, что мечтает сыграть за «Милан»
04:32 · Италия. Серия А
Спаллетти выиграл премию имени Беарзота
04:27 · Италия. Серия А
Меньян приступил к тренировкам - его возвращение планируется уже на игру с «Аталантой»
03:52 · Италия. Серия А
Владельцем «Сампдории» может стать человек с фамилией Дзанетти
01:50 · Италия. Серия А
«Милан» следит за бразильским нападающим Витором Роке
Все новости
Рекомендуем