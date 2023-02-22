​Осимхен намекнул на возможный уход из «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен во вторник забил очередной гол – он расписался в воротах «Айнтрахта» в Лиге чемпионов. После игры нигериец получил вопрос о своём будущем. Осимхен, чьи слова приводит Fichajes, сказал, что интерес со стороны клубных клубов, включая «Реал», повлиял на его выступления, и что его будущее будет решаться по завершению сезона.

В то же время Осимхен отметил, что сейчас он сосредоточен на выступлениях за «Наполи».

В сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 24 матча. В них 24-летний форвард забил 20 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 70 миллионов евро.