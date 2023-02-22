По завершению нынешнего сезона Массимилиано Аллегри покинет «Ювентус». Как стало известно Calciomercato, 55-летний специалист уже уведомил о своём решении руководителей туринского клуба.

Массимилиано Аллегри во второй раз в карьере возглавил «Ювентус» посреди 2021 года. С тех пор в 84 матчах команда отпраздновала 46 побед при 17 ничьих и 21 поражении.

«Ювентус» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Недавно с команды сняли 15 очков за финансовые махинации со стороны клуба.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 23 февраля – против «Нанта» в Лиге Европы.