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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри решил уйти из «Ювентуса» слухи

22 Февраля 2023 • 14:44 Комментировать

По завершению нынешнего сезона Массимилиано Аллегри покинет «Ювентус». Как стало известно Calciomercato, 55-летний специалист уже уведомил о своём решении руководителей туринского клуба.

Массимилиано Аллегри во второй раз в карьере возглавил «Ювентус» посреди 2021 года. С тех пор в 84 матчах команда отпраздновала 46 побед при 17 ничьих и 21 поражении.

«Ювентус» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Недавно с команды сняли 15 очков за финансовые махинации со стороны клуба.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 23 февраля – против «Нанта» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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