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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист — про Миранчука: «Если ты действительно хороший игрок, то не отправляешься в «Торино»

22 Февраля 2023 • 13:18 Комментировать
Ювентус
...
Торино
28.02 22:45

Итальянский журналист Массимо Франки поделился мнением о выступлениях полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино».

Напомним, что российский футболист перешёл в туринский клуб минувшим летом из «Аталанты» на правах аренды. В 19 матчах за «Торино» Миранчук забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Франки не согласился с мнением людей, считающих, что россиянин хорошо выступает в Италии. Журналист полагает, что если бы дела обстояли именно так, то «Аталанта» не отдала бы Миранчука в аренду.

«Если ты действительно хороший игрок, ты остаёшься в «Аталанте», а не отправляешься в аренду в такой второстепенный клуб, как «Торино», после двух сезонов в Бергамо», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

За «Аталанту» Миранчук успел провести в общей сложности 56 матчей, забить девять голов и отдать семь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Массимо Франки
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