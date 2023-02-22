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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича рассказал, как относится к сравнениям с Марадоной

22 Февраля 2023 • 11:48 Комментировать

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на сравнения с легендарным аргентинским нападающим Диего Марадоной.

«Для меня было необычно, что мое имя ассоциируют с такой легендой. Не ожидал такого, но это придало мне дополнительную мотивацию. Сначала не знал, как на это реагировать. Но со временем начал привыкать к этому. Для меня очень приятен этот момент», - передает слова грузинского полузащитника пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 поединках чемпионата Италии, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи Хвича Кварацхелия
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