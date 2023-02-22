Раванелли: «У Осимхена есть слабое место - лишь одно»

Бывший итальянский нападающий Фабрицио Раванелли впечатлен игрой «Наполи» и конкретно Виктора Осимхена, лидера атак неаполитанского клуба. Он отличился в очередной раз, его гол принес клубу победу в матче Лиги чемпионов против «Айнтрахта». Однако он считает, что у него есть минусы - и Раванелли обозначил их.

- «Наполи» вселяет страх в конкурентов, команда давит по всему полю, она быстро переходит из обороны в атаку. Они заслуживают свои успехи. Осимхен показывает, что он - один из лучших нападающих Европы. Но у него есть минус - надо еще работать над техникой, там не все прекрасно, - цитирует Раванелли calcionapoli1926.it.