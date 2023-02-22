Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Орландо: «Де Кетеларе выглядит робким»

22 Февраля 2023 • 06:24 Комментировать

Бывший футболист «Милана» Массимо Орландо критикует выступления бельгийского нападающего Шарля де Кетеларе, который с большим трудом набирает форму в составе «Милана». Он не отрицает талант футболиста, но ему кажется, что он слишком робок на поле.

- Он какой-то слишком мягкий, робкий, зажатый. Речь не идет об отсутствии таланта, ни в коем случае. Но что-то мешает ему, и это внутри него, ему никто не поможет, кроме него самого. Может, весть о том, что он останется в команде, поможет ему раскрыться, раскрепоститься, именно в этот момент, - цитирует Орландо pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Шарль де Кетеларе Массимо Орландо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
06:24 · Италия. Серия А
Орландо: «Де Кетеларе выглядит робким»
05:46 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне намекнул, что мечтает сыграть за «Милан»
04:32 · Италия. Серия А
Спаллетти выиграл премию имени Беарзота
04:27 · Италия. Серия А
Меньян приступил к тренировкам - его возвращение планируется уже на игру с «Аталантой»
03:52 · Италия. Серия А
Владельцем «Сампдории» может стать человек с фамилией Дзанетти
01:50 · Италия. Серия А
«Милан» следит за бразильским нападающим Витором Роке
00:59 · Италия. Серия А
Кварацхелия отметился голевым действием в шестом матче кряду
00:49 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Ромы» высказался о будущем Моуринью
21 Февраля
23:24 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» ответил на вопрос о трансферной стоимости Кварацхелии
22:19 · Италия. Серия А
Госенс: «Аталанта» стала для меня зоной комфорта, я хотел перейти в большой клуб»
21:42 · Италия. Серия А
Погба вернулся к полноценным тренировкам
21:25 · Италия. Серия А
Бенитес: «Осимхен напоминает мне Фернандо Торреса»
20:57 · Италия. Серия А
«Интер» и Чалханоглу согласовали контракт до 2026 года
20:15 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А претендует на де Дзерби
18:01 · Италия. Серия А
«Интер» намерен сохранить Чалханоглу и Бастони
Все новости
Рекомендуем