Орландо: «Де Кетеларе выглядит робким»

Бывший футболист «Милана» Массимо Орландо критикует выступления бельгийского нападающего Шарля де Кетеларе, который с большим трудом набирает форму в составе «Милана». Он не отрицает талант футболиста, но ему кажется, что он слишком робок на поле.

- Он какой-то слишком мягкий, робкий, зажатый. Речь не идет об отсутствии таланта, ни в коем случае. Но что-то мешает ему, и это внутри него, ему никто не поможет, кроме него самого. Может, весть о том, что он останется в команде, поможет ему раскрыться, раскрепоститься, именно в этот момент, - цитирует Орландо pianetamilan.it.