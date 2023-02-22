Джованни Симеоне намекнул, что мечтает сыграть за «Милан»

Выступающий в составе «Наполи» аргентинский нападающий Джованни Симеоне намекнул на то, что он очень хотел бы попробовать себя в составе «Милана». Симеоне вспоминает свой первый увиденный финал Лиги чемпионов - и это была победа над «Ливерпулем» со счетом 2:1 в финале 2007 года. С тех пор Симеоне-младший и побаливает за «Милан»:

- Когда я жил в Аргентине, то из-за разницы часовых поясов мог смотреть матчи Лиги чемпионов весь день. И я смотрел все матчи Лиги чемпионов. Первый турнир, который я увидел - это победа «Милана» со счетом 2:1 над «Ливерпулем» в 2007 году. С тех пор я всегда хотел сыграть там, - цитирует слова Симеоне pianetamilan.it.