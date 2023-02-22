Спаллетти выиграл премию имени Беарзота

Итальянский «Наполи» подтвердил статус потенциального фаворита Лиги чемпионов, выиграв в гостевом матче у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0.

Это стало хорошим подарком для наставника команды Лучано Спаллетти, который параллельно был объявлен победителем премии имени Энцо Беарзота - легендарного наставника итальянской сборной, приведшего ее к победе в чемпионате мира 1982 года.

Спаллетти был удостоен премии за, как уточняется, свои моральные ценности, а также за укрепление имиджа итальянского футбола за рубежом, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Вчера, как мы сообщали, приз за лучший тренерский штаб забрал себе Стефано Пиоли.