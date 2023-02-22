Меньян приступил к тренировкам - его возвращение планируется уже на игру с «Аталантой»

Французский голкипер «Милана» Майк Меньян приступил к тренировкам, об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Ожидается, что он сможет принять участие уже в ближайшем матче «Милана» в чемпионате Италии - это будет встреча в рамках двадцать третьего тура чемпионата против «Аталанты», она пройдет двадцать шестого февраля на домашнем стадионе действующего чемпиона Италии - «Сан-Сиро».

Напомним, что Майк Меньян получил травму еще осенью, из-за чего был вынужден пропустить чемпионат мира по футболу в Катаре, на котором его соотечественники добрались до финала.