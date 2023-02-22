Владельцем «Сампдории» может стать человек с фамилией Дзанетти

Генуэзская «Сампдория» испытывает финансовые сложности, проявляющиеся в задержках заработной платы, а потому руководство клуба уже давно находится в поисках мецената, который спасет клуб.

И таковым может стать человек с фамилией Дзанетти - но не тот, о котором вы, скорее всего, сразу подумали, а Массимо Дзанетти. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, владелец компании Segafredo, которая производит кофе (культовый напиток в Италии) проявляет интерес к покупке клуба.

Segafredo и ранее регулярно вкладывалась в спорт, сейчас она поддерживает «Милан» и «Торино», также компания хорошо известна в Формуле-1, где какое-то время даже поддерживала легендарного бразильского супергонщика Айртона Сенну. безвременно покинувшего мир в результате аварии в 1994 году.