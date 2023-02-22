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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» следит за бразильским нападающим Витором Роке

22 Февраля 2023 • 01:50 Комментировать

Как сообщает издание CalcioMercato, «Милан» намерен продлить контракт с Оливье Жиру, срок действия которого истекает в июне этого года, но поскольку трансфер Дивока Ориги не состоялся, итальянцы рассматривают в качестве цели бразильского нападающего Витора Роке.

Жиру является игроком стартового состава в текущем сезоне и, вероятно, станет ключевым игроком и в следующем сезоне. Он также станет старше, так как в сентябре ему исполнится 37 лет. Это одна из причин, почему клуб ищет альтернативу.

По информации источника, «Милан» будет искать новую «девятку» в следующее трансферное окно, это их приоритет. Несколько вариантов уже были проработаны, в том числе бразильский игрок Витор Роке.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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