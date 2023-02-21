Спортивный директор «Наполи» ответил на вопрос о трансферной стоимости Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о будущем Хвичи Кварацхелии.

Грузинский вингер стал одной из главных звёзд команды Лучано Спаллетти, уверенно идущей к чемпионству в Серии А. Перед началом матча Лиги чемпионов против «Айнтрахта» Джунтоли рассказал, готов ли клуб выслушать предложения по Кварацхелии предстоящим летом: «Не хочу вас расстраивать, но рынок ещё не открылся, и на данный момент Хвича не продаётся. Я не люблю называть конкретные цифры. Не знаю, сколько он будет стоить в будущем. Он отличный футболист, и мы надеемся сохранить его в своём составе», – сказал в интервью Mediaset спортивный директор «Наполи».