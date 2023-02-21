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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Наполи» ответил на вопрос о трансферной стоимости Кварацхелии

21 Февраля 2023 • 23:24 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:1
Наполи
1 14.00 X 4.80 2 1.30
1-й тайм

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о будущем Хвичи Кварацхелии.

Грузинский вингер стал одной из главных звёзд команды Лучано Спаллетти, уверенно идущей к чемпионству в Серии А. Перед началом матча Лиги чемпионов против «Айнтрахта» Джунтоли рассказал, готов ли клуб выслушать предложения по Кварацхелии предстоящим летом: «Не хочу вас расстраивать, но рынок ещё не открылся, и на данный момент Хвича не продаётся. Я не люблю называть конкретные цифры. Не знаю, сколько он будет стоить в будущем. Он отличный футболист, и мы надеемся сохранить его в своём составе», – сказал в интервью Mediaset спортивный директор «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кристиано Джунтоли Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2023
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АЙНТРАХТ ФР НАПОЛИ
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