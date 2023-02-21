Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к возвращению в строй после тяжёлой травмы.

Француз до сих пор не сыграл за туринцев ни одного матча с момента возвращения в клуб летом прошлого года, так как травмировался во время предсезонной подготовки. 29-летний игрок появился на скамейке запасных в январском поединке с «Монцей», однако затем вновь перестал попадать в заявку из-за осложнений. Согласно новому отчёту Gazzetta dello Sport, сегодня Погба вернулся к полноценным тренировкам в общей группе. В ближайшее время он должен набрать форму и появиться на поле, однако его выход в предстоящей встрече Лиги Европы с «Нантом» всё же маловероятен.