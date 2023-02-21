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Чемпионат Италии. Серия А

Погба вернулся к полноценным тренировкам

21 Февраля 2023 • 21:42 Комментировать
Ювентус
...
Торино
28.02 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к возвращению в строй после тяжёлой травмы.

Француз до сих пор не сыграл за туринцев ни одного матча с момента возвращения в клуб летом прошлого года, так как травмировался во время предсезонной подготовки. 29-летний игрок появился на скамейке запасных в январском поединке с «Монцей», однако затем вновь перестал попадать в заявку из-за осложнений. Согласно новому отчёту Gazzetta dello Sport, сегодня Погба вернулся к полноценным тренировкам в общей группе. В ближайшее время он должен набрать форму и появиться на поле, однако его выход в предстоящей встрече Лиги Европы с «Нантом» всё же маловероятен.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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