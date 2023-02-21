Бенитес: «Осимхен напоминает мне Фернандо Торреса»

Испанский наставник Рафаэль Бенитес поделился мнением о нападающем «Наполи» Викторе Осимхене.

В настоящий момент нигерийский футболист возглавляет список бомбардиров Серии А с 18 забитыми мячами, а команда Лучано Спаллетти уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Интер» на 15 очков.

«Осимхен напоминает мне Фернандо Торреса – такой же быстрый, тоже здорово играет головой. Однако, говоря о «Наполи», неправильно выделять какого-то одного игрока, ведь главная составляющая успеха – командная работа», – заявил в интервью Sky Бенитес, работавший с Торресом в «Ливерпуле» и «Челси», а позднее возглавлявший «Наполи».