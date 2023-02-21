Бывший защитник «Наполи» Джанкарло Коррадини в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил успешные результаты своей бывшей команды.

- Были опасения, что «Наполи» может просесть после возобновления чемпионата, а особенно поле матча с «Интером». Очень хорошо, что они были напрасны, «Наполи» играет в лучший в Италии футбол, смотреть за игрой одно удовольствие.

- Ряд специалистов считают, что «Наполи» фаворит в Лиге чемпионов, что вы думаете об этом?

- Приятно, что люди так восхищены «Наполи», что дают столь высокую оценку. Команда заслуживает восхищения. На данный момент «Наполи» можно назвать одним из сильнейших клубов мира, но финал Лиги чемпионов только в июне.

- Какие ожидания от игры с «Айнтрахтом»?

- «Айнтрахт» неудобный соперник для «Наполи». Команда играет в агрессивный футбол и при этом хорошо обороняется. Надеюсь, что контратаки «Наполи» заставят ошибаться защитников, важно увезти из Германии победу. Верю в кураж и мастерство наших игроков, — сказал Коррадини.