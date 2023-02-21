Милито: «Лаутаро очень востребован»

Бывший аргентинский нападающий Диего Милито считает, что «Интеру» повезло с Лаутаро Мартинесом, который в последнее время забил немало важных голов. По словам Милито, Лаутаро - ценный актив, на который претендуют и другие клубы. По словам Милито, он приложил руку к тому, чтобы Лаутаро перебрался из «Расинга» в «Интер»:

- За Лаутаро шла настоящая охота. Его хотел «Атлетико», но я сказал президенту клуба, что поговорю с Дзанетти. Мы поговорили, я понял, что «Интер» хочет его, и мы смогли заключить сделку. «Расинг» получил все деньги, которые хотел за Лаутаро, - цитирует слова Милито fcinter1908.it.