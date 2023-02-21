Наставник «Милана» Стефано Пиоли выиграл приз лучшего тренера Серии А за прошлый год, в итальянском футболе сей приз называется «Золотая скамейка» - но подразумевается тут не скамейка запасных, которая как раз что и не очень солидна у «Милана», а, скорее, тренерский штаб. Наставник «Милана», приведший клуб к первому за одиннадцать лет Скудетто, прокомментировал сие событие.

- Это большое удовлетворение. Приятно, когда за тебя голосуют твои же коллеги по ремеслу. Это повод для гордости, не буду скрывать, но я хочу посвятить премию всем, кто со мной работает, всему моему штабу, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.