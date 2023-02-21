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Чемпионат Италии. Серия А

Милито: «Лукаку надо работать над своей физической формой»

21 Февраля 2023 • 07:03 Комментировать

Бывший нападающий миланского «Интера» Диего Милито прокомментировал ситуацию с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, который очень долго не мог отличиться, но сделал это в минувшем туре. Милито считает, что Лукаку испытывает недостатки физического плана, и ему следует поработать над этим.

- Ему надо поработать над своим телом и над своей физической формой. Он отличный нападающий, очень важный для команды. Он многое сделал для нее в прошлом. В этом году, я вижу, ему мешают физические сложности. Ему нужно еще время для того, чтобы набрать свою лучшую форму, - цитирует слова Милито fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Диего Милито Ромелу Лукаку
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