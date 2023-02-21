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Чемпионат Италии. Серия А

Милито: «Тогда Моуринью был абсолютным топом»

21 Февраля 2023 • 05:40 Комментировать

Аргентинский нападающий Диего Милито навсегда вписал свое имя в историческую книгу славы миланского «Интера», забив два мяча в финале Лиги чемпионов 2010 года против «Баварии». Та победа увенчала прекрасный сезон, в котором ведомая Жозе Моуринью команда выиграла не только ЛЧ, но и чемпионат Италии, а также кубок - сделала, что называется, «требл». Милито вспоминает эти события:

- Это был сезон-мечта. Отменная команда, в которой было много великих игроков. И Моуринью был на высоте, абсолютный топ. Он был фундаментальной фигурой для тех успехов, - цитирует слова Милито fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Жозе Моуринью Диего Милито
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