Милито: «Тогда Моуринью был абсолютным топом»

Аргентинский нападающий Диего Милито навсегда вписал свое имя в историческую книгу славы миланского «Интера», забив два мяча в финале Лиги чемпионов 2010 года против «Баварии». Та победа увенчала прекрасный сезон, в котором ведомая Жозе Моуринью команда выиграла не только ЛЧ, но и чемпионат Италии, а также кубок - сделала, что называется, «требл». Милито вспоминает эти события:

- Это был сезон-мечта. Отменная команда, в которой было много великих игроков. И Моуринью был на высоте, абсолютный топ. Он был фундаментальной фигурой для тех успехов, - цитирует слова Милито fcinter1908.it.