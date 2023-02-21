«Кремонезе» повторил впечатляющий антирекорд чемпионата Италии

В заключительном матче 23-го тура чемпионата Италии «Торино» играл против занимающего последнее место «Кремонезе». Аутсайдер был близок к победе, «Кремонезе» вел в счете, но «Торино» сумел отыграться - не без участия Алексея Миранчука, кстати. И теперь «Кремонезе», не ведающий вкуса победы в нынешнем сезоне, повторил антирекорд Серии А - тридцать матчей в высшей лиге чемпионата Италии без побед.

Пока что клуб делит это «достижение» с «Анконой», которая также не могла выиграть тридцать матчей с 1993 по 2004 год, но уже в следующем туре «Кремонезе» может переписать единолично книгу рекордов итальянского чемпионата.