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Чемпионат Италии. Серия А

Ровно 37 лет тому назад Берлускони возглавил «Милан»

21 Февраля 2023 • 04:50 Комментировать

Ровно 37 лет тому назад, 20 февраля 1986 года, произошло событие, которое изменило судьбу «Милана» - и без того достаточно успешного и известного на тот момент клуба. В этот день у руля «Милана» встал Сильвио Берлускони - человек, который руководил им целых тридцать лет, вплоть до 2016 года.

За время правления Берлускони «Милан» не только вернул себе титул чемпиона Италии, он надолго стал лучшим клубом Европы, и даже во всем мире В 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах «Милан» побеждал в Лиге чемпионов, Также за этот период были выиграны восемь чемпионатов Италии - из общего количества в 19 Скудетто. Плюс некоторые «добавки» в виде Кубка Италии в 2003 году, а также семь Суперкубков Италии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сильвио Берлускони
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