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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко: «Милан» - главный клуб моей карьеры»

21 Февраля 2023 • 04:20 Комментировать

Бывший украинский нападающий Андрей Шевченко, блиставший в «Милане» с 1999 по 2006 год, назвал «россонери» главным клубом в своей карьере. Выступая за него, Шевченко добился не только победы в самом престижном клубном турнире Европы, то есть в Лиге чемпионов, но и взял «Золотой мяч» в 2004 году. До «Милана» Шевченко играл за киевское «Динамо».

- Я пришел в «Милан», по сути, еще ребенком. Он дал мне все, он сформировал меня как человека и как футболиста. Это были фантастические времена. Они, как и поддержка публики, навсегда остались в моем сердце, - цитирует слова Шевченко pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан
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