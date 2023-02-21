Шевченко: «Милан» - главный клуб моей карьеры»

Бывший украинский нападающий Андрей Шевченко, блиставший в «Милане» с 1999 по 2006 год, назвал «россонери» главным клубом в своей карьере. Выступая за него, Шевченко добился не только победы в самом престижном клубном турнире Европы, то есть в Лиге чемпионов, но и взял «Золотой мяч» в 2004 году. До «Милана» Шевченко играл за киевское «Динамо».

- Я пришел в «Милан», по сути, еще ребенком. Он дал мне все, он сформировал меня как человека и как футболиста. Это были фантастические времена. Они, как и поддержка публики, навсегда остались в моем сердце, - цитирует слова Шевченко pianetamilan.it.