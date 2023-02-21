Ассист Алексея Миранчука позволил «Торино» не проиграть главному аутсайдеру

В заключительном матче 23-го тура чемпионата Италии «Торино» играл против занимающего последнее место «Кремонезе». Алексей Миранчук вывел один на один с голкипером Антонио Санабрию, а тот не смог переиграть последнюю преграду. Форвард исправился в конце первого тайма, уверенно реализовав пенальти. Сразу после перерыва гости неожиданно отыгрались после удара ранка Цаджу в дальнюю штангу, от которой мяч срикошетил за ленточку. А дальше аутсайдер вовсе шокировал противника, с линии штрафной в девятку зарядил Эмануэле Валери - 2:1. Достаточно быстро туринцы отыгрались, Миранчук отдал мяч Вилфреду Синго, тот убрал оппонента и сравнял счет.

«Торино» упустил шанс выйти на чистое седьмое место, а соперник набрал всего лишь девятое очко.