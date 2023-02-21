Ассист Алексея Миранчука позволил «Торино» не проиграть главному аутсайдеру

В заключительном матче 23-го тура чемпионата Италии «Торино» играл против занимающего последнее место «Кремонезе». Алексей Миранчук вывел один на один с голкипером Антонио Санабрию, а тот не смог переиграть последнюю преграду. Форвард исправился в конце первого тайма, уверенно реализовав пенальти. Сразу после перерыва гости неожиданно отыгрались после удара ранка Цаджу в дальнюю штангу, от которой мяч срикошетил за ленточку. А дальше аутсайдер вовсе шокировал противника, с линии штрафной в девятку зарядил Эмануэле Валери - 2:1. Достаточно быстро туринцы отыгрались, Миранчук отдал мяч Вилфреду Синго, тот убрал оппонента и сравнял счет.
«Торино» упустил шанс выйти на чистое седьмое место, а соперник набрал всего лишь девятое очко.
Протокол игры
|(1:0) Санабрия Антонио41'
|54'Цаджу Франк (1:1)
|75'Валери Эмануэле (1:2)
|(2:2) Синго Вилфред79'
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр66' (Буонджорно Алессандро (66') •Родригес Рикардо•Эйна Ола 66'67' (Синго Вилфред (67') •Войвода Мергим 90'90' (Сек Демба (90') •Линетти Кароль•Илич Иван90' (Гинейтис Гвидас (90') •Миранчук Алексей•Карамо Янн66' (Радоньич Неманья (66') •Санабрия Антонио 75'
Карнесекки Марко•Феррари Алекс86' (Лочошвили Лука (86') •Бьянкетти Маттео•Айву Эмануэль•Серникола Леонардо80' (Гильоне Паоло (80') •Валери Эмануэле•Пикель Шарль•Мейте Суалихо46' (Афена-Гьян Феликс (46') •Бенасси Марко•Окереке Давид80' (Буонаюто Кристиан (80') • 90'Цаджу Франк68' (Чофани Даниэль (68')
20 февраля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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