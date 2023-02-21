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Чемпионат Италии. Серия А

Ассист Алексея Миранчука позволил «Торино» не проиграть главному аутсайдеру

21 Февраля 2023 • 00:44 Комментировать
Торино
2:2
Кремонезе
окончен

В заключительном матче 23-го тура чемпионата Италии «Торино» играл против занимающего последнее место «Кремонезе». Алексей Миранчук вывел один на один с голкипером Антонио Санабрию, а тот не смог переиграть последнюю преграду. Форвард исправился в конце первого тайма, уверенно реализовав пенальти. Сразу после перерыва гости неожиданно отыгрались после удара ранка Цаджу в дальнюю штангу, от которой мяч срикошетил за ленточку. А дальше аутсайдер вовсе шокировал противника, с линии штрафной в девятку зарядил Эмануэле Валери - 2:1. Достаточно быстро туринцы отыгрались, Миранчук отдал мяч Вилфреду Синго, тот убрал оппонента и сравнял счет.

«Торино» упустил шанс выйти на чистое седьмое место, а соперник набрал всего лишь девятое очко.

Протокол игры  
Торино2:2Кремонезе
(1:0) Санабрия Антонио41'  
  54'Цаджу Франк (1:1)
  75'Валери Эмануэле (1:2)
(2:2) Синго Вилфред79'  
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиШуурс Перр 66' (Буонджорно Алессандро ( 66') Родригес РикардоЭйна Ола  66' 67' (Синго Вилфред ( 67') Войвода Мергим  90' 90' (Сек Демба ( 90') Линетти КарольИлич Иван 90' (Гинейтис Гвидас ( 90') Миранчук АлексейКарамо Янн 66' (Радоньич Неманья ( 66') Санабрия Антонио  75'
Запасные: Виейра РонниБайейе БрайанДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо Ндари
Карнесекки МаркоФеррари Алекс 86' (Лочошвили Лука ( 86') Бьянкетти МаттеоАйву ЭмануэльСерникола Леонардо 80' (Гильоне Паоло ( 80') Валери ЭмануэлеПикель ШарльМейте Суалихо 46' (Афена-Гьян Феликс ( 46') Бенасси МаркоОкереке Давид 80' (Буонаюто Кристиан ( 80'  90') Цаджу Франк 68' (Чофани Даниэль ( 68')
Запасные: Кастаньетти МикелеАкелла КристианКвальята ДжакомоГальдамес ПаблоСарр МухамадуДессерс СирильСаро Джанлука
20 февраля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Кремонезе Алексей Миранчук
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Окончен
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
2
2
1.63 4.20 5.40
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Сегодня, 21 Февраля
00:44 · Италия. Серия А
Ассист Алексея Миранчука позволил «Торино» не проиграть главному аутсайдеру
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