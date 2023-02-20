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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис: «В «Наполи» интересовались Хвичей и три года назад»

20 Февраля 2023 • 23:11 Комментировать
Эмполи
...
Наполи
25.02 20:00

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что «адзурри» проявляли интерес к Хвиче Кварацхелии ещё три года назад. Однако тогда неаполитанцы не стали платить за его переход запрашиваемую сумму.

«Кварацхелия был в нашем списке три года назад, мы хотели его подписать — он уже тогда был топ-игроком, но его клуб запросил гонорар в 30 миллионов евро, слишком много для нас», - цитирует де Лаурентиса Фабрицио Романо.

Напомним, что 22-летний Кварацхелия последние годы до «Наполи» выступал за два российских клуба – «Локомотив» и «Рубин». Весной 2022 года игрок переехал на родину – в батумское «Динамо», а оттуда за 10 млн евро перебрался в «Наполи». В текущем сезоне грузин - один из лучших игроков Европы, на счету вингера 12 голов и 14 ассистов за свой клуб во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Хвича Кварацхелия
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