Миранчук – в старте «Торино» на матч с «Кремонезе»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук традиционно начнёт матч против «Кремонезе» в стартовом составе своего клуба. Игра в рамках 23 тура Серии А стартует в Турине уже скоро – в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в текущем сезоне у Миранчука в активе четыре гола и три ассиста в 16 играх за свой клуб в Серии А.

«Торино» после 22 туров чемпионата Италии идёт на девятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Кремонезе» - абсолютный аутсайдер Серии А, у команды всего восемь баллов после 22 игр.

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