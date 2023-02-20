​«Рома» готова продать Абрахама за 80 млн евро

В летнее трансферное окно нападающий Тэмми Абрахам может покинуть «Рому». Как сообщает Calciomercatoweb, клуб Серии А будет готов продать 25-летнего футболиста за 80 миллионов евро. Именно такой ценник повесили на англичанина в Риме.

Слухи связывают Тэмми Абрахама со многими европейскими статусными клубами, в том числе с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2022/2023 Тэмми Абрахам провёл за «Рому» 31 матч. В них форвард записал на свой счёт семь голов и пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что до переезда в Рим Тэмми Абрахам выступал исключительно в родной Англии. Он является воспитанником «Челси».