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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» готова продать Абрахама за 80 млн евро

20 Февраля 2023 • 20:36 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно нападающий Тэмми Абрахам может покинуть «Рому». Как сообщает Calciomercatoweb, клуб Серии А будет готов продать 25-летнего футболиста за 80 миллионов евро. Именно такой ценник повесили на англичанина в Риме.

Слухи связывают Тэмми Абрахама со многими европейскими статусными клубами, в том числе с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2022/2023 Тэмми Абрахам провёл за «Рому» 31 матч. В них форвард записал на свой счёт семь голов и пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что до переезда в Рим Тэмми Абрахам выступал исключительно в родной Англии. Он является воспитанником «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
20 Февраля 2023 в 21:28
Кукушка поехала? 80 ??
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