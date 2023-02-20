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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентусу» интересен Браим Диас

20 Февраля 2023 • 19:16 Комментировать

«Ювентус» изучает возможности усиления своего состава на лето. Как сообщает Calciomercatoweb, в сфере интересов туринского клуба находится атакующий полузащитник Браим Диас.

В настоящий момент Браим Диас выступает за «Милан». По данным источника, «россонери» не собираются выкупать 23-летнего испанца у «Реала», и «Ювентус» рассчитывает этим воспользоваться.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Браима Диаса в 20 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 испанец провёл за «Милан» 27 матчей. В них футболист записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Ювентус Браим Диас трансферы футбола - лето 2023
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