​«Ювентусу» интересен Браим Диас

«Ювентус» изучает возможности усиления своего состава на лето. Как сообщает Calciomercatoweb, в сфере интересов туринского клуба находится атакующий полузащитник Браим Диас.

В настоящий момент Браим Диас выступает за «Милан». По данным источника, «россонери» не собираются выкупать 23-летнего испанца у «Реала», и «Ювентус» рассчитывает этим воспользоваться.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Браима Диаса в 20 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 испанец провёл за «Милан» 27 матчей. В них футболист записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.